سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأربعاء 17 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الأربعاء 17 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفع سعره فِيْ السوق الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 144.48 ديناراً للشراء، و 144.51 ديناراً للبيع، مقابل 145.50 ديناراً للشراء، و 145.57 ديناراً للبيع، أمس، بحسب نشرة. البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”.

فِيْما ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 183.01 ديناراً للشراء، و 185.05 ديناراً للبيع، مقابل 182.91 ديناراً للشراء، و 184.94 ديناراً للبيع، أمس، بحسب موقع “الصرافة 247”. “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء. الجزائري.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 142.23 دينارا للشراء، و 142.25 دينارا للبيع، مقابل 142.11 دينارا للشراء، و 142.12 دينارا للبيع.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 171.33 دينارا للشراء، و 171.41 دينارا للبيع، مقابل 171.95 دينارا للشراء، و 171.97 دينارا للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية 217.62 ديناراً للشراء، و 220.04 ديناراً للبيع، مقابل 217.01 ديناراً للشراء، و 219.43 ديناراً للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 37.88 ديناراً للشراء، و 37.89 ديناراً للبيع، مقابل 37.83 ديناراً للشراء، و 37.85 ديناراً للبيع، أمس.

وبلغ سعر الريال مقابل الدينار الجزائري اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.94 ديناراً للشراء، و 48.48 ديناراً للبيع، مقابل 47.93 ديناراً للشراء، و 48.47 ديناراً للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 38.71 دينارا للشراء، و 38.73 دينارا للبيع، مقابل 38.68 دينارا للشراء، و 38.69 دينارا للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري فِيْ السوق الموازية غير الرسمية اليوم 49.01 ديناراً للشراء، و 49.55 ديناراً للشراء، و 49.55 ديناراً للشراء، و 49.55 ديناراً للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 463.32 دينارا للشراء، و 463.97 دينارا للبيع، مقابل 463.33 دينارا للشراء، و 463.53 دينارا للبيع، أمس.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية (السوداء) 586.46 ديناراً للشراء، و 592.98 ديناراً للبيع، مقابل 586.76 ديناراً للشراء، و 593.28 ديناراً للبيع، أمس.