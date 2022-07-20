سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأربعاء 20 يوليو 2022

ارتفع سعر اليورو فِيْ الجزائر، اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، مقابل الدينار، فِيْ تعاملات البنك المركزي والسوق “السوداء”.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر إلَّى 149.03 ديناراً للشراء، و 149.10 ديناراً للبيع، مقابل 148.18 ديناراً للشراء، و 141 ديناراً للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “. -of-algeria.dz “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 184.24 دينارا للشراء، و 186.29 دينارا للبيع، مقابل 182.32 دينارا للشراء، و 184.35 دينارا للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب المصدر. منصة (exchangerates247).

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وانخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 145.54 دينارا للشراء، و 145.55 دينارا للبيع، مقابل 146.13 دينارا للشراء، و 146.15 دينارا للبيع، أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 174.84 ديناراً للشراء، و 174.92 ديناراً للبيع، مقابل 174.47 ديناراً للشراء، و 174.55 ديناراً للبيع، أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى 216.11 دينارا للشراء، و 218.51 دينارا للبيع، مقابل 214.84 دينارا للشراء، و 217.22 دينارا للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 38.75 ديناراً للشراء، و 38.76 ديناراً للبيع، مقابل 38.90 ديناراً للشراء، و 38.92 ديناراً للبيع، أمس.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.93 ديناراً للشراء، و 48.46 ديناراً للبيع، مقابل 47.94 ديناراً للشراء، و 48.47 ديناراً للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 39.62 دينارا للشراء، و 39.63 دينارا للبيع، مقابل 39.78 دينارا للشراء، و 39.79 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 473 ديناراً للشراء، و 473.66 ديناراً للبيع، مقابل 474.62 ديناراً للشراء، و 475.29 ديناراً للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية 585.5 ديناراً للشراء، و 592.01 ديناراً للبيع، مقابل 584.41 ديناراً للشراء، و 590.90 ديناراً للبيع، أمس.