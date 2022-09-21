سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأربعاء 21 سبتمبر 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الأربعاء 21 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، وانخفض فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر شراء اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 140.13 دينارا للشراء، و 140.20 دينارا للبيع، مقابل 139.91 دينارا للشراء، و 139.98 دينارا للبيع، خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب نشرة اليوم. البنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz”.

فِيْما انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 179.29 ديناراً للشراء، و 181.28 ديناراً للبيع، مقابل 180.43 ديناراً للشراء، و 182.43 ديناراً للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب ما أفاد. منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات. فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 140.09 دينارا للشراء، و 140.11 دينارا للبيع، مقابل 140.26 دينارا للشراء، و 140.28 دينارا للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

فِيْما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي إلَّى 160.16 ديناراً للشراء، و 160.23 ديناراً للبيع، مقابل 159.66 ديناراً للشراء، و 159.72 ديناراً للبيع، أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 204.63 دينارا للشراء، و 206.91 دينارا للبيع، مقابل 205.86 دينارا للشراء، و 208.15 دينارا للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.42 ديناراً للشراء، و 37.27 ديناراً للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 47.87 ديناراً للشراء، و 48.40 ديناراً للبيع. .

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.140 دينارا للشراء، و 38.147 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع. .

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ البنك المركزي بنحو 453.38 دينارا للشراء، و 453.57 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 582.71 دينارا للشراء، و 589.77 دينارا للشراء. تخفِيْض السعر.