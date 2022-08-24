سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأربعاء 24 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الأربعاء 24 غشت 2022 فِيْ البنك المركزي والسوق غير الرسمية (السوداء) الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 140.26 دينارا للشراء، و 140.33 دينارا للبيع، مقابل 141.06 دينارا للشراء، و 141.13 دينارا للبيع، أمس، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري. “بنك الجزائر”.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 178.97 ديناراً للشراء، و 180.96 ديناراً للبيع، مقابل 178.98 ديناراً للشراء، و 180.97 ديناراً للبيع، أمس، بحسب “صرافة 247”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية. .

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 141.21 ديناراً للشراء، و 141.22 ديناراً للبيع، مقابل 141.05 ديناراً للشراء، و 141.06 ديناراً للبيع، أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي إلَّى 166.20 دينارا للشراء، و 166.24 دينارا للبيع، مقابل 166.31 دينارا للشراء، و 166.39 دينارا للبيع، أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية إلَّى 212.57 ديناراً للشراء، و 214.93 ديناراً للبيع، مقابل 211.80 ديناراً للشراء، و 214.15 ديناراً للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ الجزائر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 37.60 ديناراً للشراء، و 37.60 ديناراً للبيع، مقابل 37.55 ديناراً للشراء، و 37.56 ديناراً للبيع، أمس.

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية (السوداء)، إلَّى 48.46 ديناراً للشراء، و 47.93 ديناراً للبيع، مقابل 47.93 ديناراً للشراء، و 48.46 ديناراً للبيع، أمس.

وقفز سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر أمام البنك المركزي إلَّى 38.44 دينارا للشراء، و 38.45 دينارا للبيع، مقابل 38.4013 دينارا للشراء، و 38.4075 دينارا للبيع، أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد المستوى 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 458.47 دينارا للشراء، و 459.12 دينارا للبيع، مقابل 458.55 دينارا للشراء، و 458.75 دينارا للبيع، أمس.