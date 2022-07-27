سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأربعاء 27 يوليو 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، وانخفض سعر الدولار يوم الأربعاء 27 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 148.76 دينارا للشراء، و 148.83 دينارا للبيع، مقابل 148.60 دينارا للشراء، و 148.63 دينارا للبيع، أمس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري. (bank-of-algeria.dz).

فِيْما تراجع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 182.06 ديناراً للشراء، و 184.08 ديناراً للبيع، مقابل 183.98 ديناراً للشراء، و 186.03 ديناراً للبيع، أمس.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى 145.61 ديناراً للشراء، و 145.63 ديناراً للبيع، مقابل 145.79 ديناراً للشراء، و 145.80 ديناراً للبيع، أمس.

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 180 دينارا للشراء، و 182 دينارا للبيع.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 175.50 ديناراً للشراء، و 175.52 ديناراً للبيع، مقابل 174.85 ديناراً للشراء، و 174.93 ديناراً للبيع، أمس.

فِيْما جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق السوداء عَنّْد مستوى 216.38 ديناراً للشراء، و 218.79 ديناراً للبيع، مقابل 216.85 ديناراً للشراء، و 219.26 ديناراً للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 38.75 ديناراً للشراء، و 38.76 ديناراً للبيع، مقابل 38.79 ديناراً للشراء، و 38.80 ديناراً للبيع، أمس.

فِيْما بلغ السعر فِيْ السوق الموازية (السوداء) 47.90 ديناراً للشراء، و 48.44 ديناراً للبيع، مقابل 47.90 ديناراً للشراء، و 48.43 ديناراً للبيع، أمس.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر أمام البنك المركزي إلَّى 39.63 دينارا للشراء، و 39.65 دينارا للبيع، مقابل 39.69 دينارا للشراء، و 39.69 دينارا للبيع، أمس.

فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 473.70 دينارا للشراء، و 474.37 دينارا للبيع، مقابل 474.26 دينارا للشراء، و 474.93 دينارا للبيع امس.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 585.78 دينارا للشراء، و 592.29 دينارا للبيع، مقابل 586.15 دينارا للشراء، و 592.66 دينارا للبيع.