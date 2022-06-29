سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأربعاء 29 يونيو 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، حيث ارتفع خلال التعاملات صباح الأربعاء 29 يونيو 2022، فِيْ البنك المركزي، وكذلك فِيْ السوق الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 153.92 دينارا للشراء، و 154 دينارا للبيع، مقابل 154 دينارا للشراء، و 154.04 دينارا للبيع، أمس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري. “bank-of-algeria.dz”.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 189.37 ديناراً للشراء، و 191.47 ديناراً للبيع، مقابل 190.44 ديناراً للشراء، و 192.55 ديناراً للبيع، أمس، بحسب منصة (exchangegerates247). متخصص فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 145.48 ديناراً للشراء، و 145.50 ديناراً للبيع، مقابل 145.46 ديناراً للشراء، و 145.47 ديناراً للبيع، أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي إلَّى 178.51 ديناراً للشراء، و 178.64 ديناراً للبيع، مقابل 179.14 ديناراً للشراء، و 179.24 ديناراً للبيع، أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 219.32 ديناراً للشراء، و 221.76 ديناراً للبيع، مقابل 220.79 ديناراً للشراء، و 223.25 ديناراً للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 38.75 دينارا للشراء، و 38.76 دينارا للبيع.

بقي سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 47.96 ديناراً للشراء، و 48.49 ديناراً للبيع.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 39.60 ديناراً للشراء، و 39.61 ديناراً للبيع، مقابل 39.59 ديناراً للشراء، و 39.61 ديناراً للبيع، أمس.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية إلَّى 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع، مقابل 49 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع، أمس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 474.21 دينارا للشراء، و 474.72 دينارا للبيع، مقابل 474.28 دينارا للشراء، و 474.95 دينارا للبيع، أمس.

كَمْا انخفض سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى 586.48 ديناراً للشراء، و 593 ديناراً للبيع، مقابل 586.98 ديناراً للشراء، و 593.50 ديناراً للبيع، أمس.