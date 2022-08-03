سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأربعاء 3 أغسطس 2022.. تغير حاد

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال بداية التعاملات يوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والسوق الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى 148.80 ديناراً للشراء، و 148.88 ديناراً للبيع، مقابل 148.81 ديناراً للشراء، و 148.88 ديناراً للبيع، أمس، بحسب الموقع الرسمي لبنك البنك المركزي. الجزائر (bank-of-algeria.dz).

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 183.45 ديناراً للشراء، و 185.49 ديناراً للبيع، مقابل 184.81 ديناراً للشراء، و 186.87 ديناراً للبيع، أمس، بحسب موقع “الصرافة 247”. “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ الجزائر.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى 145.40 ديناراً للشراء، و 145.42 ديناراً للبيع، مقابل 145.42 ديناراً للشراء، و 145.44 ديناراً للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي الجزائري، سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر بنحو 177.32 ديناراً للشراء، و 177.40 ديناراً للبيع، مقابل 177.39 ديناراً للشراء، و 177.43 ديناراً للبيع، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 219.36 دينارا للشراء، و 221.80 دينارا للبيع، مقابل 220.39 دينارا للشراء، و 222.84 دينارا للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.70 دينارا للشراء، و 38.70 دينارا للبيع، مقابل 38.71 دينارا للشراء، و 38.72 دينارا للبيع، أمس.

فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.91 ديناراً للشراء، و 48.44 ديناراً للبيع، و 47.93 ديناراً للشراء، و 48.46 ديناراً للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 39.5871 دينارا للشراء، و 39.5933 دينارا للبيع، مقابل 39.5921 دينارا للشراء، و 39.5984 دينارا للبيع، أمس.

فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 473.94 دينارا للشراء، و 474.77 دينارا للبيع، مقابل 473.85 دينارا للشراء، و 474.52 دينارا للبيع امس.

فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 587.92 ديناراً للشراء، و 593.82 ديناراً للبيع.