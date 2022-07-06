سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأربعاء 6 يوليو 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ بداية التعاملات يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي، وانخفض فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 152.51 دينارا للشراء، و 152.56 دينارا للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz”.

فِيْما انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 187.45 ديناراً للشراء، و 186.50 ديناراً للبيع، مقابل 187.59 ديناراً للشراء، و 189.67 ديناراً للبيع، أمس، بحسب (صرافة 247). ) منصة متخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات. فِيْ السوق الموازية الجزائرية (أسود).

راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لعام 2022، بزيادة قدرها 2.4٪ بدلاً من 1.9٪ مقدرة سابقاً.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 146.24 ديناراً للشراء، و 146.25 ديناراً للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 177.24 دينارا للشراء، و 177.32 دينارا للبيع.

كَمْا تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى 214.84 ديناراً للشراء، و 2017.23 ديناراً للبيع، مقابل 217.87 ديناراً للشراء، و 220.29 ديناراً للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي، مسجلا 38.96 دينارا للشراء، و 38.97 دينارا للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 47.93 ديناراً للشراء، و 48.46 ديناراً للبيع، مقابل 47.96 ديناراً للشراء، و 48.50 ديناراً للبيع، أمس.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي عَنّْد 39.81 دينارا للشراء و 39.82 دينارا للبيع.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 49 ديناراً للشراء و 49.55 ديناراً للبيع، مقابل 49.01 ديناراً للشراء و 49.55 ديناراً للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 475.89 دينارا للشراء، و 477.18 دينارا للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 586.53 دينارا للشراء، و 593.04 دينارا للبيع.