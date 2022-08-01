سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الإثنين 1 أغسطس 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات يوم الاثنين، 1 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي الجزائري، فِيْما تراجع فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي ليسجل 148.85 دينارا للشراء، و 148.92 دينارا للبيع، مقابل 148.62 دينارا للشراء، و 148.65 دينارا للبيع خلال تعاملات امس، بحسب الموقع الرسمي لبنك البنك. الجزائر (bank-of-algeria.dz).

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية إلَّى مستوى 183.91 دينارا للشراء، و 185.96 دينارا للبيع، مقابل 184.07 دينارا للشراء، و 186.12 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب ما أفاد. منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ الجزائر.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي نحو 145.45 دينارا للشراء، و 145.46 دينارا للبيع، مقابل 145.67 دينارا للشراء، و 145.69 دينارا للبيع خلال تعاملات امس، فِيْما سجل سعره على غير الرسمي (اسود). وجاءت السوق الموازية بسعر 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي، ليصل إلَّى مستوى 177.63 ديناراً للشراء، و 177.72 ديناراً للبيع، مقابل 177.22 ديناراً للشراء، و 177.28 ديناراً للبيع، تداولات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 219.06 ديناراً للشراء، و 221.49 ديناراً للبيع، مقابل 219.15 ديناراً للشراء، و 221.59 ديناراً للبيع خلال تعاملات الأحد.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 38.72 ديناراً للشراء، و 38.73 ديناراً للبيع، فِيْما سجل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.93 ديناراً للشراء، و 48.47 ديناراً للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.59 دينارا للشراء، و 39.60 دينارا للبيع، مقابل 39.66 دينارا للشراء، و 39.67 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

اما سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار الجزائري فِيْ البنك المركزي فقد سجل نحو 474.08 دينارا للشراء، و 474.75 دينارا للبيع مقابل 473.90 دينارا للشراء، و 474.57 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق. وبلغ سعره فِيْ السوق السوداء نحو 586.43 ديناراً للشراء، و 592 95 ديناراً للبيع، مقابل 586.54 ديناراً للشراء، و 593.06 ديناراً للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.