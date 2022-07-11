سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الإثنين 11 يوليو 2022

حافظ سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم الاثنين 11 يوليو 2022 مقابل الدينار على مستواه وسط تداولات هادئة خلال عطلة عيد الأضحى.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الاثنين مع البنك المركزي عَنّْد مستوى 149.94 دينارا للشراء، و 150.02 دينارا للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz. “.

كَمْا حافظ سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عَنّْد 183.36 دينارا للشراء، و 185.40 دينارا للبيع، بحسب منصة (exchangegerates247) المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ الموازية (السوداء). ) السوق الجزائري.

توقعات النمو الاقتصادي للجزائر

بالنسبة لعام 2023، يتوقع معهد بريتون وودز، ومقره واشنطن، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر إلَّى 2.4٪ أيضًا، مقارنة بـ 0.1٪ فقط كان متوقعًا فِيْ أكتوبر الماضي.

حقق الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 4٪ فِيْ عام 2022، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع فِيْ تقريره السابق 3.4٪ فقط.

من المتوقع أن يكون ميزان الحساب الجاري للجزائر إيجابيًا لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث يستقر عَنّْد 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ -5.5 المتوقعة فِيْ أكتوبر)، قبل أن ينخفض ​​إلَّى -0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2023.

ويمثل ميزان الحساب الجاري -2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022، بحسب التقرير، بينما توقع صندوق النقد الدولي -7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي اليوم الاثنين 147.16 دينارا للشراء، و 147.18 دينارا للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية خلال تعاملات صباح الأحد عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 175.92 دينارا للشراء، و 176.03 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية نحو 216.53 ديناراً للشراء، و 218.94 ديناراً للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.20 دينارا للشراء، و 39.21 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.95 ديناراً للشراء، و 48.48 ديناراً للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 40.06 دينارا للشراء، و 40.07 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 477.96 دينارا للشراء، و 479.25 دينارا للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 585.42 دينارا للشراء، و 591.92 دينارا للبيع.