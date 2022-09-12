سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الإثنين 12 سبتمبر 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما انخفض فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 141.59 دينارا للشراء، و 141.64 دينارا للبيع، مقابل 139.96 دينارا للشراء، و 140.01 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب نشرة البنك المركزي. الجزائر “bank-of-algeria.dz”.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 181.27 ديناراً للشراء، و 183.28 ديناراً للبيع، مقابل 182.73 ديناراً للشراء، و 184.76 ديناراً للبيع، بحسب منصة “exchangegerates247”. لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

الغاز ينعش خزينة الجزائر

أزمة الطاقة فِيْ أوروبا لم ترفع الأسعار فحسب، بل أدت أيضًا إلَّى زيادة الطلب على إمدادات الغاز من مصادر لن تتأثر بحرب أوكرانيا، مما أعطى الجزائر وزناً أكبر.

وتلبي الإمدادات الجزائرية أكثر من ربع الطلب على الغاز فِيْ إسبانيا وإيطاليا، وتعد سوناطراك ثالث أكبر مصدر لأوروبا بعد روسيا والنرويج.

وتوقعت سوناطراك أن تصل أرباح النفط والغاز هذا العام إلَّى 50 مليار دولار، مقارنة بمكاسب بلغت 34 مليار دولار العام الماضي و 20 مليار دولار فِيْ 2022، فِيْما تشير الإحصاءات الرسمية إلَّى أن الصادرات غير النفطية ستتجاوز 7 مليارات دولار، وهُو رقم قياسي.

ساعدت القواعد التي تشجع المشاركة الأجنبية فِيْ قطاع الطاقة الجزائري على زيادة الاستثمار وتطوير مشاريع جديدة.

وأعلنت سوناطراك فِيْ يونيو عَنّْ اكتشاف جديد فِيْ (حاسي الرمل) أكبر حقل غاز فِيْ البلاد. يضيف الاكتشاف الجديد ما بين 100 و 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف إلَّى الاحتياطيات، مع إنتاج إضافِيْ من المتوقع أن يصل إلَّى 10 ملايين متر مكعب من الغاز. يوميا من نوفمبر.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي بشكل هامشي، ليسجل 140.19 ديناراً للشراء، و 140.21 ديناراً للبيع، مقابل 140.24 ديناراً للشراء، و 140.26 ديناراً للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

وظل سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي نحو 163.20 دينارا للشراء، و 163.28 دينارا للبيع، مقابل 161.05 دينارا للشراء، و 161.14 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 209.01 دينارا للشراء، و 211.34 دينارا للبيع، مقابل 208.7 دينارا للشراء، و 211.02 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.30 دينارا للشراء، و 37.32 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.9 دينارا للشراء، و 48.43 دينارا للبيع. .

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.16 دينارا للشراء، و 38.17 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع. .

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ البنك المركزي بنحو 454.74 دينارا للشراء، و 455.38 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 585.6 دينارا للشراء، و 592.11 دينارا للشراء. تخفِيْض السعر.