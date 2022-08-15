سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الإثنين 15 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الاثنين 15 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، كَمْا انخفض فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي بشكل هامشي عَنّْد 147.07 ديناراً للشراء، و 147.14 ديناراً للبيع، مقابل 147.48 ديناراً للشراء، و 147.53 ديناراً للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب نشرة اليوم. البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية إلَّى مستوى 184.64 ديناراً للشراء، و 186.69 ديناراً للبيع، مقابل 184.73 ديناراً للشراء، و 186.78 ديناراً للبيع، أمس، بحسب المصدر. منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء. الجزائري.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وحافظ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي على مستواه عَنّْد 142.90 دينارا للشراء و 142.91 دينارا للبيع.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 173.93 دينارا للشراء، و 173.99 دينارا للبيع، مقابل 174.69 دينارا للشراء، و 174.70 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 218.32 دينارا للشراء و 220.75 دينارا للبيع مقابل 218.55 دينارا للشراء و 220.98 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.03 دينارا للشراء، و 38.05 دينارا للبيع.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 47.94 دينارا للشراء و 48.47 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.90 دينارا للشراء، و 38.91 دينارا للبيع.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 49.00 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 465.78 دينارا للشراء، و 466.44 دينارا للبيع، مقابل 466.28 دينارا للشراء، و 466.48 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وفِيْ السوق الموازية غير الرسمية سجلت 587.09 دينارا للشراء و 593.61 دينارا للبيع مقابل 587 دينارا للشراء و 593.52 دينارا للبيع امس.