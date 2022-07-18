سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الإثنين 18 يوليو 2022

انخفض سعر اليورو فِيْ الجزائر، اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، مقابل الدينار، فِيْ تعاملات البنك المركزي الجزائري، فِيْما ارتفع فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد 147.21 ديناراً للشراء، و 147.28 ديناراً للبيع، مقابل 147.45 ديناراً للشراء، و 147.52 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “بنك-. of-algeria.dz “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 181.85 دينارا للشراء، و 183.87 دينارا للبيع، مقابل 181.45 دينارا للشراء، و 183.47 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب البورصات 247. برنامج.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 146.89 ديناراً للشراء، و 146.9 ديناراً للبيع، مقابل 147.05 ديناراً للشراء، و 147.07 ديناراً للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي إلَّى 173.6 ديناراً للشراء، و 173.68 ديناراً للبيع، مقابل 174.27 ديناراً للشراء، و 174.35 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني فِيْ الجزائر اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى 214.13 ديناراً للشراء، و 216.51 ديناراً للبيع، مقابل 213.38 ديناراً للشراء، و 215.75 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 39.12 دينارا للشراء، و 39.13 دينارا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.93 ديناراً للشراء، و 48.47 ديناراً للبيع.

كَمْا انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 39.98 دينارا للشراء و 39.99 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 49 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 476.45 دينارا للشراء، و 477.11 دينارا للبيع.

انتعش سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 584.42 دينارا للشراء، و 590.91 دينارا للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.