سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الإثنين 19 سبتمبر 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الاثنين 19 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما تباينت الأسعار فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد مستوى 139.78 دينارا للشراء، و 139.85 دينارا للبيع، مقابل 140.24 دينارا للشراء، و 140.31 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب النشرة. البنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz”.

تباين سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث انخفض إلَّى 180.28 ديناراً للشراء، واستقر عَنّْد 182.29 ديناراً للبيع، مقابل 180.29 ديناراً للشراء، و 182.29 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس. بحسب منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 140.36 دينارا للشراء، 140.37 دينارا للبيع، مقابل 140.54 دينارا للشراء، 140.55 دينارا للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر أمام البنك المركزي إلَّى نحو 159.57 دينارا للشراء، و 159.66 دينارا للبيع، مقابل 161.89 دينارا للشراء، و 161.97 دينارا للبيع فِيْ تعاملات أمس.

فِيْما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية إلَّى نحو 205.55 دينارا للشراء، و 207.83 دينارا للبيع، مقابل 205.46 دينارا للشراء، و 207.74 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.34 دينارا للشراء، و 37.36 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.90 دينارا للشراء، و 48.43 دينارا للبيع. .

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.21 دينارا للشراء، و 38.22 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع. .

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ البنك المركزي نحو 453.36 دينارا للشراء، و 454.58 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 582.32 دينارا للشراء، و 588.79 دينارا للبيع. تخفِيْض السعر.