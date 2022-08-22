سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الإثنين 22 أغسطس 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الاثنين 22 أغسطس 2022، فِيْ تعاملات البنوك، فِيْما ارتفع بشكل هامشي فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 142.48 دينارا للشراء، و 142.51 دينارا للبيع وهُو نفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”. “.

فِيْما ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بشكل هامشي إلَّى 180.70 ديناراً للشراء، و 182.71 ديناراً للبيع، مقابل 180.67 ديناراً للشراء، و 182.67 ديناراً للبيع، أمس، بحسب الصحيفة. منصة exchangegerates247 لمراقبة أسعار العملات. فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 141.15 ديناراً للشراء، و 141.16 ديناراً للبيع وهُو نفس السعر خلال تعاملات أمس.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 168.12 ديناراً للشراء، و 186.23 ديناراً للبيع، مقابل 169.95 ديناراً للشراء، و 170.01 ديناراً للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) استقرارا عَنّْد 212.93 دينارا للشراء، و 215.30 دينارا للبيع، مقارنة بنفس السعر أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 37.58 ديناراً للشراء، و 37.59 ديناراً للبيع، مقابل 37.63 ديناراً للشراء، و 37.65 ديناراً للبيع، أمس.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.94 دينارا للشراء، و 48.47 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 38.42 ديناراً للشراء، و 38.43 ديناراً للبيع، مقابل 38.47 ديناراً للشراء، و 38.49 ديناراً للبيع، أمس.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري فِيْ السوق الموازية غير الرسمية اليوم 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 458.59 ديناراً للشراء، و 459.53 ديناراً للبيع، مقابل 459.98 ديناراً للشراء، و 460.78 ديناراً للبيع، أمس.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية (السوداء) 585.23 دينارا للشراء، و 591.73 دينارا للبيع.