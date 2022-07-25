سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الإثنين 25 يوليو 2022

انخفض سعر اليورو فِيْ الجزائر، اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، مقابل الدينار، فِيْ تعاملات البنك المركزي، وكذلك فِيْ السوق “السوداء”.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر 148.24 ديناراً للشراء، و 148.28 ديناراً للبيع، مقابل 148.47 ديناراً للشراء، و 148.55 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “بنك. -algeria.dz “.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلاً 183.59 ديناراً للشراء، و 185.63 ديناراً للبيع، مقابل 183.83 ديناراً للشراء، و 185.88 ديناراً للبيع، أمس، بحسب منصة الصرافة 247.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، ليصل إلَّى مستوى 146.04 دينارا للشراء، و 146.06 دينارا للبيع، مقابل 145.92 دينارا للشراء، و 145.94 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس.

وبقي سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

انتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي، فبلغ 174.3 دينارا للشراء، و 174.36 دينارا للبيع، مقابل 174.01 دينارا للشراء، و 174.09 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية، حيث وصل إلَّى 215.74 ديناراً للشراء، و 218.14 ديناراً للبيع، مقابل 216.08 ديناراً للشراء، و 218.48 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

انتعش سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 38.86 ديناراً للشراء، و 38.87 ديناراً للبيع، مقابل 38.82 ديناراً للشراء، و 38.84 ديناراً للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد نحو 47.91 دينارا للشراء، و 48.44 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 39.76 دينارا للشراء، و 39.77 دينارا للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبقى عَنّْد 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 474.34 دينارا للشراء، و 475 دينارا للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 585.64 ديناراً للشراء، و 592.15 ديناراً للبيع، مقابل 585.72 ديناراً للشراء، و 592.23 ديناراً للبيع، أمس.