سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الإثنين 29 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الاثنين 29 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفع فِيْ تعاملات السوق (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، ليصل إلَّى مستوى 140.04 دينارا للشراء، و 140.09 دينارا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 179.61 دينارا للشراء، و 181.61 دينارا للبيع، مقابل 179.37 دينارا للشراء، و 181.36 دينارا للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب “. exchangegerates247 “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء. الجزائري.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 140.41 ديناراً للشراء، و 140.42 ديناراً للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 165.38 دينارا للشراء، و 165.46 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر، خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 211.38 دينارا للشراء، و 213.73 دينارا للبيع، مقابل 211.49 دينارا للشراء، و 213.84 دينارا للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ الجزائر

وانخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر بأي تغيير مع البنك المركزي ليسجل مستوى 37.38 دينارا للشراء، و 37.39 دينارا للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية (السوداء) 47.94 دينارا للشراء، و 48.47 دينارا للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 38.22 دينارا للشراء، و 38.23 دينارا للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 455.73 دينارا للشراء، و 456.37 دينارا للبيع.