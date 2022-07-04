سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الإثنين 4 يوليو 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات يوم الاثنين 4 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي والسوق غير الرسمية (السوداء) الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 152.69 دينارا للشراء، و 152.76 دينارا للبيع، مقابل 152.8 دينارا للشراء، و 152.87 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب الموقع الرسمي للمركزي. بنك الجزائر “bank-of-algeria.dz”.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 187.59 ديناراً للشراء، و 189.67 ديناراً للبيع، مقابل 187.72 ديناراً للشراء، و 189.81 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب المصدر. (exchangegerates247) منصة متخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لعام 2022، بزيادة قدرها 2.4٪ بدلاً من 1.9٪ مقدرة سابقاً.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وتراجع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر أمام البنك المركزي عَنّْد 146.14 ديناراً للشراء، و 146.15 ديناراً للبيع، مقابل 146.26 ديناراً للشراء، و 146.28 ديناراً للبيع خلال تعاملات الأحد.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي، ليسجل نحو 176.97 دينارا للشراء، و 177.03 دينارا للبيع، مقابل 177.65 دينارا للشراء، و 177.74 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس.

بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد 217.80 ديناراً للشراء، و 220.22 ديناراً للبيع، مقابل 217.89 ديناراً للشراء، و 220.31 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر أمام البنك المركزي، مسجلاً 38.94 دينارًا للشراء، و 38.95 دينارًا للبيع.

بقي سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 47.96 ديناراً للشراء، و 48.50 ديناراً للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 39.78 دينارا للشراء، و 39.79 دينارا للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 476.03 دينارا للشراء، و 476.55 دينارا للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 586.43 ديناراً للشراء، و 592.94 ديناراً للبيع.