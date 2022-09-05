سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الإثنين 5 سبتمبر 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، صباح الاثنين 5 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي، كَمْا انخفض فِيْ تعاملات السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 140.07 دينارا للشراء، و 140.14 دينارا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 178.43 ديناراً للشراء، و 180.41 ديناراً للبيع، مقابل 179.15 ديناراً للشراء، و 181.14 ديناراً للبيع، أمس، بحسب منصة “exchangegerates247”. لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني فِيْ الجزائر

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي، حيث وصل إلَّى 140.31 دينارًا للشراء، و 140.32 دينارًا للبيع، مقابل 140.17 دينارًا للشراء، و 140.18 دينارًا للبيع، خلال تعاملات أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد مستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد مستوى 162.19 ديناراً للشراء، و 162.26 ديناراً للبيع، مقابل 162.65 ديناراً للشراء، و 162.72 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية 206.51 دينارا للشراء، و 208.80 دينارا للبيع، مقابل 207.26 دينارا للشراء، و 209.56 دينارا للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ الجزائر

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر أمام البنك المركزي عَنّْد 37.32 دينارا للشراء، و 37.34 دينارا للبيع، مقابل 37.29 دينارا للشراء، و 37.31 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.87 ديناراً للشراء، و 48.41 ديناراً للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 38.19 دينارا للشراء، و 38.20 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.00 ديناراً للشراء، و 49.55 ديناراً للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 454.67 دينارا للشراء، و 455.31 دينارا للبيع.

فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية 582.56 ديناراً للشراء، و 589.03 ديناراً للبيع.