سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الإثنين 8 أغسطس 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات صباح الاثنين 8 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما انخفض فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 147.41 دينارا للشراء، و 147.49 دينارا للبيع، مقابل 147.36 دينارا للشراء، و 147.43 دينارا للبيع خلال تعاملات امس، بحسب الموقع الرسمي لبنك الجزائر. (bank-of-algeria.dz).

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية مستوى 183.34 ديناراً للشراء، و 185.38 ديناراً للبيع، مقابل 183.37 ديناراً للشراء، و 185.41 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “exchangegerates247”. لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وتراجع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 144.15 ديناراً للشراء، و 144.17 ديناراً للبيع، مقابل 144.81 ديناراً للشراء، و 144.83 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر عَنّْ مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 175.12 ديناراً للشراء، و 175.18 ديناراً للبيع، مقابل 176.24 ديناراً للشراء، و 176.28 ديناراً للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وفِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، سجل الجنيه الإسترليني نحو 217.38 ديناراً للشراء، و 219.80 ديناراً للبيع، مقابل 217.28 ديناراً للشراء، و 219.69 ديناراً للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.35 دينارا للشراء، و 38.37 دينارا للبيع.

فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) 47.90 دينارا للشراء و 48.43 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.24 دينارا للشراء، و 39.25 دينارا للبيع.

وبلغ سعره فِيْ السوق السوداء 49 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 471.56 ديناراً للشراء، و 472.22 ديناراً للبيع.

فِيْما تم التداول على 583.15 ديناراً للشراء، و 589.62 ديناراً للبيع فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.