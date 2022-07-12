سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الثلاثاء 12 يوليو 2022

انخفض سعر اليورو والدولار فِيْ الجزائر، اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، مقابل الدينار، مع عودة الحركة الطبيعية فِيْ الأسواق.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الثلاثاء مع البنك المركزي عَنّْد مستوى 148.50 دينارا للشراء، و 148.57 دينارا للبيع، مقابل 149.94 دينارا للشراء، و 150.02 دينارا للبيع امس، بحسب الموقع الرسمي للوزارة. البنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz” “.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180.47 ديناراً للشراء، و 182.48 ديناراً للبيع، مقابل 183.36 ديناراً للشراء، و 185.40 ديناراً للبيع أمس، بحسب منصة (exchangegerates247). متخصص فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

توقعات النمو الاقتصادي للجزائر

بالنسبة لعام 2023، يتوقع معهد بريتون وودز، ومقره واشنطن، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر إلَّى 2.4٪ أيضًا، مقارنة بـ 0.1٪ فقط كان متوقعًا فِيْ أكتوبر الماضي.

حقق الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 4٪ فِيْ عام 2022، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع فِيْ تقريره السابق 3.4٪ فقط.

من المتوقع أن يكون ميزان الحساب الجاري للجزائر إيجابيًا لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث يستقر عَنّْد 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ -5.5 المتوقعة فِيْ أكتوبر)، قبل أن ينخفض ​​إلَّى -0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2023.

ويمثل ميزان الحساب الجاري -2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022، بحسب التقرير، بينما توقع صندوق النقد الدولي -7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر أمام البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إلَّى 146.78 ديناراً للشراء، و 146.79 ديناراً للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية خلال تعاملات صباح الأحد عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 175.59 دينارا للشراء، و 175.63 دينارا للبيع.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 213.80 دينارا للشراء و 216.17 دينارا للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي بنحو 39.09 دينارا للشراء، و 39.10 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.95 ديناراً للشراء، و 48.48 ديناراً للبيع.

كَمْا انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 39.96 دينارا للشراء و 39.97 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.00 ديناراً للشراء و 49.55 ديناراً للبيع.

وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي، بنحو 476.25 دينارا للشراء، و 477.54 دينارا للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 584.80 دينارا للشراء، و 591.30 دينارا للبيع.