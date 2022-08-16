سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الثلاثاء 16 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الثلاثاء 16 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، وانخفض سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 145.50 دينارا للشراء، و 145.57 دينارا للبيع، مقابل 147.07 دينارا للشراء، و 147.14 دينارا للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين. بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”. “.

كَمْا تراجع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 182.91 ديناراً للشراء، و 184.94 ديناراً للبيع، مقابل 184.64 ديناراً للشراء، و 186.69 ديناراً للبيع عَنّْد الإغلاق. أمس، بحسب منصة المراقبة “exchangerates247”. أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

وتوقع قانون المالية الجزائري التكَمْيلي لعام 2022 زيادة فِيْ الإيرادات بنسبة 26٪ إلَّى 7000.84 مليار دينار (48.63 مليار دولار) من 5683.22 مليار دينار (39.48 مليار دولار) فِيْ قانون المالية الأولية.

وتضمن نص القانون رفع مصاريف الموازنة التشغيلية الى 7697.01 مليار دينار (53.2 مليار دولار) مقابل 6311.53 مليار دينار (43.6 مليار دولار) فِيْ قانون المالية الاولية لعام 2022.

وأرجع القانون الذي نشر فِيْ الجريدة الرسمية الزيادة إلَّى ارتفاع أسعار النفط والغاز بمقدار 3211.92 مليار دينار (22.2 مليار دولار) مقابل 2103.90 مليار دينار (14.5 مليار دولار) فِيْ قانون المالية الأولية. وكانت الزيادة فِيْ الموارد العادية 3788.92 مليار دينار (26.2 مليار دولار) مقابل 3579.31 مليار دينار (25 مليار دولار) فِيْ قانون المالية الاولية.

تضمن قانون المالية التكَمْيلي عدة إجراءات لحماية القوة الشرائية، منها الإعفاء من الحقوق الجمركية ورسوم القيمة المضافة، اعتبارًا من 1 يناير 2022، للسكر الخام بالتعرفة، عَنّْد إخضاعه لتجاوز السقف السعري الذي تحدده اللائحة.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وحافظ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي على مستواه عَنّْد 142.90 دينارا للشراء و 142.12 دينارا للبيع.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

انهار سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر أمام البنك المركزي اليوم، إلَّى مستوى 171.95 دينارا للشراء، و 171.97 دينارا للبيع، مقابل 173.93 دينارا للشراء، و 173.99 دينارا للبيع، خلال تعاملات أمس.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث انخفض إلَّى 217.01 دينارا للشراء، و 219.43 دينارا للبيع، مقابل 218.32 دينارا للشراء و 220.75 دينارا للبيع فِيْ نهاية تعاملات أمس.، الاثنين.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي، اليوم فِيْ الجزائر، لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 37.83 ديناراً للشراء، و 37.85 ديناراً للبيع، مقابل 38.03 ديناراً للشراء، و 38.05 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تداولات أمس.

كَمْا انخفض سعر الريال مقابل الدينار الجزائري، اليوم الثلاثاء، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 47.93 ديناراً للشراء، و 48.47 ديناراً للبيع، مقابل 47.94 ديناراً للشراء، و 48.47 ديناراً للبيع، بسعر 48.47 ديناراً. إغلاق التداول أمس.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى 38.68 دينارا للشراء، و 38.69 دينارا للبيع، مقابل 38.90 دينارا للشراء، و 38.91 دينارا للبيع أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري فِيْ السوق الموازية غير الرسمية اليوم عَنّْد 49.00 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى 463.33 دينارا للشراء، و 463.53 دينارا للبيع، مقابل 465.78 دينارا للشراء، و 466.44 دينارا للبيع، خلال تعاملات اليوم السابق.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية (السوداء)، إلَّى 586.76 ديناراً للشراء، و 593.28 ديناراً للبيع، مقابل 587.09 ديناراً للشراء، و 593.61 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تعاملات اليوم الاثنين. .