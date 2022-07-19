سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الثلاثاء 19 يوليو 2022

ارتفع سعر اليورو فِيْ الجزائر، اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، مقابل الدينار، فِيْ تعاملات البنك المركزي والسوق “السوداء”.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر 148.18 دينارا للشراء، و 141 دينارا للبيع مقابل 147.21 دينارا للشراء، و 147.28 دينارا للبيع خلال تعاملات امس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “. -of-algeria.dz “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 182.32 دينارا للشراء، و 184.35 دينارا للبيع، مقابل 181.85 دينارا للشراء، و 183.87 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب المبادلات 247. برنامج.

النفط والغاز الجزائري

وصرح الرئيس التنفِيْذي لشركة سوناطراك الجزائرية توفِيْق حكَمْ للصحفِيْين يوم الثلاثاء أن الشركة ستوقع ثلاثة أو أربعة عقود جديدة قبل نهاية العام.

وأوضح أن الشركة الجزائرية وشركائها أوكسيدنتال وتوتال إنرجيز وإيني سيستثمرون أربعة مليارات دولار لإنتاج مليار برميل من المكافئ النفطي فِيْ منطقة بيركين.

وأضاف أن سوناطراك وقعت بالفعل ثلاثة عقود هذا العام.

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، إن بلاده ستزود إيطاليا بـ “كَمْيات كبيرة جدا من الغاز” بموجب اتفاق قيمته أربعة مليارات دولار.

وأشاد تبون بـ “الشراكة الاستراتيجية” مع روما خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 146.13 دينارا للشراء، و 146.15 دينارا للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 174.47 ديناراً للشراء، و 174.55 ديناراً للبيع، مقابل 173.6 ديناراً للشراء، و 173.68 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى 214.84 دينارا للشراء، و 217.22 دينارا للبيع، مقابل 214.13 دينارا للشراء، و 216.51 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 38.90 دينارا للشراء، و 38.92 دينارا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.94 ديناراً للشراء، و 48.47 ديناراً للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.78 دينارا للشراء، و 39.79 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 474.62 دينارا للشراء، و 475.29 دينارا للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 584.41 دينارا للشراء، و 590.90 دينارا للبيع.