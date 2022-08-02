سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الثلاثاء 2 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال بداية التعاملات يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفع سعره فِيْ السوق الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى 148.81 ديناراً للشراء، و 148.88 ديناراً للبيع، مقابل 148.85 ديناراً للشراء، و 148.92 ديناراً للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين، بحسب المسؤول. الموقع الإلكتروني لبنك الجزائر (bank-of-algeria.dz). ).

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 184.81 ديناراً للشراء، و 186.87 ديناراً للبيع، مقابل 183.91 ديناراً للشراء، و 185.96 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب إلَّى منصة exchangegerates247 لمراقبة أسعار العملات. فِيْ الجزائر.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى 145.42 ديناراً للشراء، و 145.44 ديناراً للبيع، مقابل 145.45 ديناراً للشراء، و 145.46 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي الجزائري سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر بنحو 177.39 دينارا للشراء، و 177.43 دينارا للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 220.39 دينارا للشراء، و 222.84 دينارا للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.71 ديناراً للشراء، و 38.72 ديناراً للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 47.93 ديناراً للشراء، و 48.46 ديناراً للبيع. .

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.5921 دينارا للشراء، و 39.5984 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) بنحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 473.85 دينارا للشراء، و 474.52 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 587.42 دينارا للشراء، و 593.94 دينارا للبيع. .