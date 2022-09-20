سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي وفِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر شراء اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 139.91 ديناراً للشراء، و 139.98 ديناراً للبيع، مقابل 139.78 ديناراً للشراء، و 139.85 ديناراً للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب نشرة المركزي. بنك الجزائر “bank-of-algeria.dz”.

كَمْا ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 180.43 ديناراً للشراء، و 182.43 ديناراً للبيع، مقابل 180.28 ديناراً للشراء، و 182.29 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب الصحيفة. منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق. أسود جزائري.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 140.26 دينارا للشراء، 140.28 دينارا للبيع، مقابل 140.36 دينارا للشراء، 140.37 دينارا للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

فِيْما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي إلَّى نحو 159.66 دينارا للشراء، و 159.72 دينارا للبيع، مقابل 159.57 دينارا للشراء، و 159.66 دينارا للبيع فِيْ تعاملات أمس.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية إلَّى نحو 205.86 دينارا للشراء، و 208.15 دينارا للبيع، مقابل 205.55 دينارا للشراء، و 207.83 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.31 ديناراً للشراء، و 37.33 ديناراً للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 47.87 ديناراً للشراء، و 48.40 ديناراً للبيع. .

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.18 ديناراً للشراء، و 38.19 ديناراً للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 49.01 ديناراً للشراء، و 49.55 ديناراً للبيع. .

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 453.79 دينارا للشراء، و 453.98 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 582.78 دينارا للشراء، و 589.26 دينارا للشراء. تخفِيْض السعر.