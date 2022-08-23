سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الثلاثاء 23 أغسطس 2022.. تراجع جديد

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الثلاثاء 23 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والسوق غير الرسمية (السوداء) الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، فِيْ بداية تعاملات الثلاثاء مع البنك المركزي، إلَّى مستوى 141.06 ديناراً للشراء، و 141.13 ديناراً للبيع، مقابل 142.48 ديناراً للشراء، و 142.51 ديناراً للبيع، بسعر 142.51 ديناراً للبيع. ختام تعاملات أمس الاثنين بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية، إلَّى مستوى 178.98 ديناراً للشراء، و 180.97 ديناراً للبيع، مقابل 180.70 ديناراً للشراء، و 182.71 ديناراً للبيع، فِيْ إغلاق. تداول أمس الاثنين، بحسب منصة المراقبة “exchangerates247”. أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

توقع قانون المالية التكَمْيلية الجزائري لعام 2022 زيادة الإيرادات بنسبة 26٪ إلَّى 7000.84 مليار دينار (48.63 مليار دولار) من 5683.22 مليار دينار (39.48 مليار دولار) فِيْ قانون المالية الأولي.

وتضمن نص القانون رفع مصاريف الموازنة التشغيلية إلَّى 7697.01 مليار دينار (53.2 مليار دولار) مقابل 6311.53 مليار دينار (43.6 مليار دولار) فِيْ قانون المالية الأولية لعام 2022.

وأرجع القانون الذي نشر فِيْ الجريدة الرسمية الزيادة إلَّى ارتفاع أسعار النفط والغاز بمقدار 3211.92 مليار دينار (22.2 مليار دولار) مقابل 2103.90 مليار دينار (14.5 مليار دولار) فِيْ قانون المالية الأولي. وارتفعت الموارد العادية 3788.92 مليار دينار (26.2 مليار دولار) مقابل 3579.31 مليار دينار (25 مليار دولار) فِيْ قانون المالية الاولي.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى 141.05 دينارا للشراء، و 141.06 دينارا للبيع، مقابل 141.15 دينارا للشراء، و 141.16 دينارا للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 166.31 ديناراً للشراء، و 166.39 ديناراً للبيع، مقابل 168.12 ديناراً للشراء، و 186.23 ديناراً للبيع أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ الجزائر خلال تعاملات الثلاثاء فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 211.80 دينارا للشراء، و 214.15 دينارا للبيع، مقابل 212.93 دينارا للشراء، و 215.30 دينارا للبيع. فِيْ نهاية التداول أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ الجزائر

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى 37.55 ديناراً للشراء، و 37.56 ديناراً للبيع، مقابل 37.58 ديناراً للشراء، و 37.59 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين.

كَمْا انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية (السوداء)، إلَّى مستوى 47.93 دينارا للشراء، و 48.46 دينارا للبيع، مقابل 47.94 دينارا للشراء، و 48.47 دينارا للبيع أمس.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي إلَّى مستوى 38.4013 دينارا للشراء، و 38.4075 دينارا للبيع، مقابل 38.42 دينارا للشراء، و 38.43 دينارا للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد المستوى 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 458.55 دينارا للشراء، و 458.75 دينارا للبيع، مقابل 458.59 دينارا للشراء، و 459.53 دينارا للبيع أمس.