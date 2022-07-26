سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الثلاثاء 26 يوليو 2022.. تحرك بالبنوك

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، وانخفض سعر الدولار يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، فِيْ بداية تعاملات الثلاثاء مع البنك المركزي، نحو 148.60 ديناراً للشراء، و 148.63 ديناراً للبيع، مقابل 148.24 ديناراً للشراء، و 148.28 ديناراً للبيع، فِيْ نهاية التعاملات. أمس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري (بنك). -algeria.dz).

بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فِيْ بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 183.98 ديناراً للشراء، و 186.03 ديناراً للبيع.

من المتوقع أن ينكَمْش الاقتصاد الجزائري

توقع البنك الدولي انكَمْاش الاقتصاد الجزائري بنسبة 6.4٪ خلال العام الجاري، بسبب تداعيات جائحة كورونا، فضلا عَنّْ تداعيات الانهِيْار فِيْ أسعار النفط المنخفضة والضعف البنيوي، يرافقه تراجع فِيْ الإجمالي. الناتج المحلي من 5.2٪ هذا العام مقابل 6.2 فِيْ العام المقبل.

وأشار أحدث تقرير للبنك الدولي إلَّى أن انكَمْاش النشاط الاقتصادي سيشمل جميع الدول المصدرة للنفط فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يصل إلَّى 5٪ لهذه الدول.

وبحسب إصدار يونيو لتقريره الدوري “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أدت جهُود احتواء جائحة كورونا إلَّى إضعاف النشاط الاقتصادي فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى القصير، فِيْ حين أدى إحجام المستثمرين المتزايد عَنّْ تحمل المخاطر إلَّى تفاقم نوبات مالية. تقلبات السوق.

اضطرت الحكومة الجزائرية إلَّى تعديل توقعاتها المالية، تحت ضغط تراجع عائدات النفط، حيث تتوقع انخفاض احتياطي البلاد من العملة الصعبة من 51.6 مليار دولار، كَمْا حددت فِيْ الموازنة الأولى للعام الحالي، إلَّى 44.2 مليار دولار. فِيْ الميزانية التكَمْيلية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى 145.79 ديناراً للشراء، و 145.80 ديناراً للبيع، مقابل 146.04 ديناراً للشراء، و 146.06 ديناراً للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين.

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 180 دينارا للشراء، و 182 دينارا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ البنك المركزي يتداول عَنّْد 174.85 دينارا للشراء، و 174.93 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق السوداء عَنّْد مستوى 216.85 دينارا للشراء. و 219.26 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.79 دينارا للشراء، و 38.80 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 47.90 دينارا للشراء، و 48.43 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.6914 دينارا للشراء، و 39.6976 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للشراء. تخفِيْض السعر.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ البنك المركزي الى نحو 474.26 دينارا للشراء، و 474.93 دينارا للبيع، وسجل فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية نحو 586.15 دينارا للشراء، و 592.66 دينارا للبيع. .