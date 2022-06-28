سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الثلاثاء 28 يونيو 2022.. صعود متواصل

واصل سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر ارتفاعه خلال تعاملات صباح الثلاثاء 28 يونيو 2022، فِيْ البنك المركزي، وكذلك فِيْ السوق الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الصباح الباكر ليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 فِيْ البنك المركزي، ليصل إلَّى 154 دينارا للشراء، و 154.04 دينارا للبيع، مقابل 153.46 دينارا للشراء، و 153.53 دينارا للشراء. بيع فِيْ نهاية تعاملات يوم أمس الاثنين، بحسب الموقع الرسمي. البنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz”.

وارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث ارتفع إلَّى 190.44 ديناراً للشراء، و 192.55 ديناراً للبيع، مقابل 190.01 ديناراً للشراء، و 192.12 ديناراً للبيع، بحسب (الصرافة 247). منصة متخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ السوق. الموازي الجزائري (أسود).

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 145.46 دينارا للشراء، و 145.47 دينارا للبيع، مقابل 145.88 دينارا للشراء، و 145.82 دينارا للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى 179.14 ديناراً للشراء، و 179.24 ديناراً للبيع، مقابل 178.66 ديناراً للشراء، و 178.72 ديناراً للبيع فِيْ ختام تداولات أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 220.79 دينارا للشراء، و 223.25 دينارا للبيع، مقابل 220.87 دينارا للشراء، و 223.32 دينارا للبيع بنهاية تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 38.75 دينارا للشراء، و 38.76 دينارا للبيع، مقابل 38.85 دينارا للشراء، و 38.86 دينارا للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد المستوى 47.96 دينارا للشراء، و 48.49 دينارا للبيع.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى 39.59 ديناراً للشراء، و 39.61 ديناراً للبيع، مقابل 39.69 ديناراً للشراء، و 39.7 ديناراً للبيع أمس الاثنين.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية نحو 49 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع، وهُو نفس السعر عَنّْد إقفال تداولات أمس.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 474.28 دينارا للشراء، و 474.95 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية 586.98 دينارا للشراء، و 593.50 دينارا للبيع.