سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الثلاثاء 30 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، صباح اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفع سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 139.30 دينارا للشراء، و 139.37 دينارا للبيع، مقابل 140.04 دينارا للشراء، و 140.09 دينارا للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين. بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”. 4.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية، إلَّى مستوى 180.14 ديناراً للشراء، و 182.14 ديناراً للبيع، مقابل 179.61 ديناراً للشراء، و 181.61 ديناراً للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر خلال التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء 30 آب 2022، لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 140.24 ديناراً للشراء، و 140.25 ديناراً للبيع، مقابل 140.41 ديناراً للشراء، و 140.42 ديناراً. للبيع فِيْ ختام التداول يوم أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 163.56 دينارا للشراء، و 163.67 دينارا للبيع، مقابل 165.38 دينارا للشراء، و 165.46 دينارا للبيع أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 210.92 دينارا للشراء، و 213.27 دينارا للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 37.34 ديناراً للشراء، و 37.35 ديناراً للبيع، مقابل 37.38 ديناراً للشراء، و 37.39 ديناراً للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين. .

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.93 ديناراً للشراء، و 48.46 ديناراً للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 38.1803 دينارا للشراء، و 38.1865 دينارا للبيع، مقابل 38.22 دينارا للشراء، و 38.23 دينارا للبيع أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 454.88 دينارا للشراء، و 455.07 دينارا للبيع، مقابل 455.73 دينارا للشراء، و 456.37 دينارا للبيع أمس، فِيْما كان سعره على التوازي. وجاء السوق بنحو 584.10 دينارا للشراء، و 590.59 دينارا للبيع.