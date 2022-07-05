سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الثلاثاء 5 يوليو 2022.. الدينار يرتفع

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، فِيْ بداية التعاملات يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي والسوق غير الرسمية (السوداء) الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 152.51 دينارا للشراء، و 152.56 دينارا للبيع، مقابل 152.69 دينارا للشراء، و 152.76 دينارا للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب الموقع الرسمي للمركزي. بنك الجزائر “bank-of-algeria.dz”. .

فِيْما ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 187.63 ديناراً للشراء، و 189.71 ديناراً للبيع، مقابل 187.59 ديناراً للشراء، و 189.67 ديناراً للبيع، خلال تعاملات أمس، وفقًا لمنصة (exchangegerates247) المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لعام 2022، بزيادة قدرها 2.4٪ بدلاً من 1.9٪ مقدرة سابقاً.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 146.24 دينارا للشراء، و 146.25 دينارا للبيع، مقابل 146.14 دينارا للشراء، و 146.15 دينارا للبيع، خلال تعاملات أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي، ليسجل نحو 177.24 ديناراً للشراء، و 177.32 ديناراً للبيع، مقابل 176.97 ديناراً للشراء، و 177.03 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد 217.87 ديناراً للشراء، و 220.29 ديناراً للبيع، مقابل 217.80 ديناراً للشراء، و 220.22 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، مسجلا 38.96 دينارا للشراء، و 38.97 دينارا للبيع / مقابل 38.94 دينارا للشراء، و 38.95 دينارا للبيع، أمس.

بقي سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 47.96 ديناراً للشراء، و 48.50 ديناراً للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر أمام البنك المركزي عَنّْد 39.81 دينارا للشراء، و 39.82 دينارا للبيع، مقابل 39.78 دينارا للشراء، و 39.79 دينارا للبيع أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 475.89 دينارا للشراء، و 477.18 دينارا للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 586.53 دينارا للشراء، و 593.04 دينارا للبيع.