سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الثلاثاء 9 أغسطس 2022.. تحرك بـ”الموازية”

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ البنك المركزي خلال تعاملات الثلاثاء 9 أغسطس 2022، فِيْما ارتفع سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 147.41 دينارا للشراء، و 147.49 دينارا للبيع، وهُو نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس الاثنين، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري، “بنك الجزائر”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلَّى 183.48 ديناراً للشراء، و 185.52 ديناراً للبيع، مقابل 183.34 ديناراً للشراء، و 185.38 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.، الاثنين، بحسب منصة exchangegerates247 لمراقبة الأسعار. العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 144.15 ديناراً للشراء، و 144.17 ديناراً للبيع، دون أي تغيير يذكر على سعر الإغلاق أمس الاثنين.

وحافظ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي الجزائري، سعر الجنيه اليوم عَنّْد 175.12 ديناراً للشراء، و 175.18 ديناراً للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 217.43 ديناراً للشراء، و 219.85 ديناراً للشراء. تخفِيْض السعر.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك المركزي الجزائري نحو 38.35 دينارا للشراء، و 38.37 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 47.89 دينارا للشراء، و 48.42 دينارا للبيع.

اما سعر الدرهم الاماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ البنك المركزي فقد سجل نحو 39.24 دينارا للشراء و 39.25 دينارا للبيع فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) الى نحو 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا. دينار للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر نحو 469.87 ديناراً للشراء، و 470.54 ديناراً للبيع، وسعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 586.89 ديناراً للشراء، و 593.41 ديناراً للبيع.