سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الجمعة 12 أغسطس 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الجمعة 12 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، وارتفع سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، خلال تعاملات صباح الجمعة، إلَّى مستوى 147.48 دينارا للشراء، و 147.53 دينارا للبيع، مقابل 146.50 دينارا للشراء، و 146.57 دينارا للبيع فِيْ نهاية الشهر. تداول أمس الخميس، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 185.77 دينارا للشراء، و 187.83 دينارا للبيع، مقابل 185.44 دينارا للشراء، و 187.50 دينارا للبيع، فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب إلَّى منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

تراجع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 142.91 دينارا للشراء، و 142.93 دينارا للبيع، مقابل 143.46 دينارا للشراء، و 143.47 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس، فِيْما سجل سعر العملة الخضراء. وفِيْ السوق الموازي جاء اليوم بنحو 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 174.69 دينارا للشراء، و 174.70 دينارا للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 219.61 دينارا للشراء، و 222.05 دينارا للبيع، مقابل 219.95 دينار للشراء و 222.39 دينار للبيع. خلال تداول الأمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ الجزائر

أظهرت شاشات البنك المركزي الجزائري، سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري، اليوم الخميس، بنحو 38.01 دينارا للشراء، و 38.03 دينارا للبيع، فِيْما سجل فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.92 دينارا. ولبيع الشراء 48.45 دينارا مقابل 47.89 دينارا للشراء و 48.42 دينارا للبيع خلال تعاملات امس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.90 دينارا للشراء، و 38.91 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق السوداء بنحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 466.28 دينارا للشراء، و 466.48 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 587.74 دينارا للشراء، و 594.27 دينارا للبيع.