سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الجمعة 15 يوليو 2022

انخفض سعر اليورو فِيْ الجزائر، اليوم الجمعة 15 يوليو 2022، مقابل الدينار، فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر إلَّى 147.45 ديناراً للشراء، و 147.52 ديناراً للبيع، مقابل 147.49 ديناراً للشراء، و 147.54 ديناراً للبيع، أمس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “. of-algeria.dz “.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية إلَّى 180.35 دينارا للشراء، و 182.36 دينارا للبيع، مقابل 180.62 دينارا للشراء، و 182.63 دينارا للبيع، أمس، بحسب منصة الصرافة المتخصصة 247. .

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 147.05 ديناراً للشراء، و 147.07 ديناراً للبيع، مقابل 146.96 ديناراً للشراء، و 146.98 ديناراً للبيع، أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي إلَّى 174.27 ديناراً للشراء، و 174.35 ديناراً للبيع، مقابل 175 ديناراً للشراء، و 175.06 ديناراً للبيع، أمس.

فِيْما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 212.87 ديناراً للشراء، و 2015.24 ديناراً للبيع، مقابل 213.55 ديناراً للشراء، و 215.93 ديناراً للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 39.17 ديناراً للشراء، و 39.17 ديناراً للبيع، مقابل 39.15 ديناراً للشراء، و 39.16 ديناراً للبيع، أمس.

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية إلَّى 47.95 ديناراً للشراء، و 48.48 ديناراً للبيع، مقابل 47.96 ديناراً للشراء، و 48.49 ديناراً للبيع، أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 40.03 دينارا للشراء، و 40.04 دينارا للبيع، مقابل 40.01 دينارا للشراء، و 40.02 دينارا للبيع، أمس.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 476.83 ديناراً للشراء، و 477.50 ديناراً للبيع، مقابل 476.70 ديناراً للشراء، و 477.68 ديناراً للبيع، أمس.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 584.19 ديناراً للشراء، و 590.68 ديناراً للبيع، مقابل 584.21 ديناراً للشراء، و 590.70 ديناراً للبيع، أمس.