سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الجمعة 16 سبتمبر 2022..هبوط جماعي

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الجمعة 16 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفع فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 140.24 دينارا للشراء، و 140.31 دينارا للبيع مقابل 140.40 دينارا للشراء، و 140.47 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب نشرة المركزي. بنك الجزائر “bank-of-algeria.dz”.

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 179.96 دينارا للشراء، و 181.96 دينارا للبيع، مقابل 179.63 دينارا للشراء، و 181.62 دينارا للبيع خلال تعاملات امس، بحسب منصة “exchangegerates247”. لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 140.54 دينارا للشراء 140.55 دينارا للبيع مقابل 140.57 دينارا للشراء 140.58 دينارا للبيع فِيْ ختام تعاملات امس.

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي نحو 161.89 دينارا للشراء، و 161.97 دينارا للبيع، مقابل 162.02 دينارا للشراء، و 162.09 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 206.34 دينارا للشراء، و 208.63 دينارا للبيع، مقابل 207.73 دينارا للشراء، و 210.03 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.37 دينارا للشراء، و 37.39 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.91 دينارا للشراء، و 48.44 دينارا للبيع. .

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.26 دينارا للشراء، و 38.27 دينارا للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع. .

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ البنك المركزي نحو 454.24 دينارا للشراء، و 455.32 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 582.93 دينارا للشراء، و 589.40 دينارا للبيع. تخفِيْض السعر.