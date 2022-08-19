سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الجمعة 19 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الجمعة، 19 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي، وفِيْ السوق الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

تراجع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي إلَّى مستوى 143.55 دينارا للشراء، و 143.63 دينارا للبيع، مقابل 144.29 دينارا للشراء، و 144.36 دينارا للبيع، أمس، بحسب نشرة المركزي. بنك الجزائر “بنك الجزائر”.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 181.37 ديناراً للشراء، و 183.38 ديناراً للبيع، مقابل 182.73 ديناراً للشراء، و 184.76 ديناراً للبيع، أمس، بحسب منصة “exchangegerates247”. لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء. الجزائري.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وتراجع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 141.35 دينارا للشراء، و 141.36 دينارا للبيع، مقابل 141.96 دينارا للشراء، و 141.98 دينارا للبيع، أمس.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي اليوم 169.95 دينارا للشراء، و 170.01 دينارا للبيع، مقابل 171.64 دينارا للشراء، و 171.76 دينارا للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية 214.25 ديناراً للشراء، و 216.63 ديناراً للبيع، مقابل 216.06 ديناراً للشراء، و 218.46 ديناراً للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 37.63 ديناراً للشراء، و 37.65 ديناراً للبيع، مقابل 37.81 ديناراً للشراء، و 37.82 ديناراً للبيع، أمس.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.93 ديناراً للشراء، و 48.46 ديناراً للبيع، مقابل 47.92 ديناراً للشراء، و 48.45 ديناراً للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 38.47 دينارا للشراء، و 38.49 دينارا للبيع، مقابل 38.64 دينارا للشراء، و 38.65 دينارا للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري فِيْ السوق الموازية غير الرسمية اليوم 49 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع، مقابل 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 459.98 ديناراً للشراء، و 460.78 ديناراً للبيع، مقابل 462.13 ديناراً للشراء، و 462.78 ديناراً للبيع، أمس.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية (السوداء) 586.42 ديناراً للشراء، و 592.93 ديناراً للبيع، مقابل 586.12 ديناراً للشراء، و 592.63 ديناراً للبيع، أمس.