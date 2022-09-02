سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الجمعة 2 سبتمبر 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، صباح الجمعة 2 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي، فِيْما تراجع فِيْ تعاملات السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 140.52 دينارا للشراء، و 140.59 دينارا للبيع، مقابل 140.49 دينارا للشراء، و 140.55 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب نشرة البنك المركزي. الجزائر.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 179.01 ديناراً للشراء، و 181.00 ديناراً للبيع، مقابل 180.41 ديناراً للشراء، و 182.42 ديناراً للبيع، أمس، بحسب “صرافة 247”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 140.52 ديناراً للشراء، و 140.59 ديناراً للبيع، مقابل 140.36 ديناراً للشراء، و 140.38 ديناراً للبيع، أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد مستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 162.65 دينارا للشراء، و 162.72 دينارا للبيع، مقابل 163.38 دينارا للشراء، و 163.46 دينارا للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية تراجعا إلَّى 207.75 دينارا للشراء، و 210.06 دينارا للبيع، مقابل 208.50 دينارا للشراء، و 210.81 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق. .

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 37.29 ديناراً للشراء، و 37.31 ديناراً للبيع، مقابل 37.35 ديناراً للشراء، و 37.37 ديناراً للبيع، أمس.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.90 ديناراً للشراء، و 48.43 ديناراً للبيع، مقابل 47.89 ديناراً للشراء، و 48.42 ديناراً للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 38.16 ديناراً للشراء، و 38.17 ديناراً للبيع، مقابل 38.21 ديناراً للشراء، و 38.22 ديناراً للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.00 ديناراً للشراء، و 49.55 ديناراً للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 454.66 ديناراً للشراء، و 455.59 ديناراً للبيع، مقابل 455.44 ديناراً للشراء، و 455.08 ديناراً للبيع، أمس.

فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية نحو 583.64 دينارا للشراء، و 590.13 دينارا للبيع، مقابل 583.94 دينارا للشراء، و 590.43 دينارا للبيع، خلال تعاملات أمس.