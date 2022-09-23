سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الجمعة 23 سبتمبر 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الجمعة 23 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، بينما ارتفع بشكل هامشي فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 138.60 ديناراً للشراء، و 138.67 ديناراً للبيع، مقابل 139.40 ديناراً للشراء، و 139.45 ديناراً للبيع، خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 177.18 ديناراً للشراء، و 179.15 ديناراً للبيع، مقابل 176.80 ديناراً للشراء، و 178.76 ديناراً للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، حيث وصل إلَّى مستوى 140.42 ديناراً للشراء، و 140.44 ديناراً للبيع، مقابل 140.66 ديناراً للشراء، و 144.68 ديناراً للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس الخميس.

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر إلَّى مستوى 158.60 ديناراً للشراء، و 158.65 ديناراً للبيع، فِيْما سجل فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 202.77 ديناراً للشراء، و 205.02 ديناراً للبيع.

سجل الدينار الجزائري، منذ نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، انتعاشًا ملحوظًا مقابل سلة من العملات الأجنبية (اليورو والدولار) فِيْ التعاملات المصرفِيْة الرسمية، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 12.5٪ خلال عام 2022 مقارنة بالدينار الجزائري. العام الماضي، وفقا للمراقبين الماليين.

واتجه هذا الوضع الجديد إلَّى دفع الدينار نحو تحقيق مكاسب كبيرة، حيث بلغ كل من اليورو والدولار نحو 140 دينارا، فِيْما وجهت الحكومة، بشأن قانون الموازنة لعام 2022، قيمة الدينار الجزائري بـ 149 دينارا إلَّى الدولار، وهِيْ نتيجة لم تحدث منذ عقد كامل.

فِيْ الوقت نفسه، أثار تعافِيْ العملة الوطنية بعد أن تحولت إلَّى حديث الساعة التساؤل حول تداعيات هذا الوضع فِيْ تحسين القوة الشرائية وتخفِيْف العبء عَنّْ “توقف” المواطن عشية الدخول الاجتماعي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.31 دينارا للشراء، و 37.33 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية بنحو 47.84 دينارا للشراء، و 48.37 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.23 دينارا للشراء، و 38.24 دينارا للبيع، وفِيْ السوق الموازية (السوداء) سجل نحو 49.00 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 453.14 دينارا للشراء، و 453.33 دينارا للبيع، وسجل فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 581.32 دينارا للشراء، و 587.78 دينارا للبيع. .

توريد الغاز لإيطاليا

قال توفِيْق حقار، الرئيس التنفِيْذي لشركة سوناطراك الجزائرية، لوكالة بلومبرج يوم الأربعاء، إن الجزائر ستزيد شحنات الغاز إلَّى إيطاليا إلَّى 25.2 مليار متر مكعب من 20.9 مليار متر مكعب فِيْ عام 2022.

وقال حكار لوكالة الانباء ان صادرات الغاز بلغت 17.8 مليار متر مكعب حتى الان بزيادة 17٪.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن حكار أدلى بهذه التصريحات بهدف إزالة الشائعات بأن الجزائر تواجه صعوبة فِيْ الوفاء بعقودها مع إيطاليا.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عَنّْ هُويته أن الرسالة الرئيسية هِيْ “لا تقلق .. إيطاليا والجزائر ستقدم الكَمْيات المتفق عليها”.

وبحسب أرقام سوناطراك، أنتجت الجزائر 103 مليار متر مكعب من الغاز عام 2022 وصدرت 54 مليار متر مكعب.