سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الجمعة 26 أغسطس 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الجمعة 26 غشت 2022 فِيْ البنك المركزي والسوق غير الرسمية (السوداء) الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 140.27 دينارا للشراء، و 140.30 دينارا للبيع، مقابل 140.26 دينارا للشراء، و 140.29 دينارا للبيع، أمس، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري. “بنك الجزائر”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 179.42 دينارا للشراء، و 181.42 دينارا للبيع، بحسب منصة “exchangerates247” التي تراقب أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وتراجع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 140.93 دينارا للشراء، و 140.27 دينارا للبيع، مقابل 141.05 دينارا للشراء، و 141.06 دينارا للبيع، خلال تعاملات اليوم السابق.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 166.61 ديناراً للشراء، و 166.69 ديناراً للبيع.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 212.74 دينارا للشراء، و 215.10 دينارا للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ الجزائر

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 37.51 ديناراً للشراء، و 37.52 ديناراً للبيع، مقابل 37.60 ديناراً للشراء، و 37.60 ديناراً للبيع، أمس.

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية (السوداء)، إلَّى 47.91 ديناراً للشراء، و 48.44 ديناراً للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 38.37 دينارا للشراء، و 38.38 دينارا للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 458.47 دينارا للشراء، و 459.12 دينارا للبيع، مقابل 458.55 دينارا للشراء، و 458.75 دينارا للبيع، أمس.