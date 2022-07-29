سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الجمعة 29 يوليو 2022.. تحرك ملحوظ

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الجمعة، 29 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي الجزائري، بينما انخفض بشكل هامشي فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي، ليسجل نحو 148.62 دينارا للشراء، و 148.65 دينارا للبيع، مقابل 148.08 دينارا للشراء، و 148.15 دينارا للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الخميس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري (بنك الجزائر). .dz).

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بشكل هامشي إلَّى 183.53 ديناراً للشراء، و 185.57 ديناراً للبيع، مقابل 183.65 ديناراً للشراء، و 185.69 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب إلَّى منصة exchangegerates247 لمراقبة الأسعار. العملة فِيْ الجزائر.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي نحو 145.62 دينارا للشراء، و 145.69 دينارا للبيع، مقابل 146.09 دينارا للشراء، و 146.10 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس، فِيْما جاء سعره فِيْ غير الرسمي (الأسود). ) السوق الموازي 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي ليصل إلَّى 177.22 دينارا للشراء، و 177.28 دينارا للبيع، مقابل 175.97 دينارا للشراء، و 176.05 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس، فِيْما سعره على التوازي ( وسجلت السوق السوداء نحو 219.03 ديناراً للشراء، و 221.46 ديناراً للبيع، مقابل 218.88 ديناراً للشراء، و 221.31 ديناراً للبيع خلال تعاملات الخميس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي نحو 38.78 دينارا للشراء، و 38.79 دينارا للبيع، مقابل 38.89 دينارا للشراء، و 38.90 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس، فِيْما استقر سعره على غير الرسمي ( أسود) السوق الموازي بسعر 47.92 دينار للشراء. و 48.45 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.66 دينارا للشراء، و 39.67 دينارا للبيع، فِيْما سجل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

اما سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار الجزائري فِيْ البنك المركزي فقد سجل نحو 473.90 دينارا للشراء و 474.57 دينارا للبيع مقابل 474.94 دينارا للشراء و 475.61 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق بينما وبلغ سعره فِيْ السوق السوداء نحو 586.12 دينارا للشراء. ، و 592.63 دينارا للبيع.