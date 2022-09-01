سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الخميس 1 سبتمبر 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، صباح الخميس 1 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي وبالتوازي مع تعاملات السوق (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 140.49 دينارا للشراء، و 140.55 دينارا للبيع، مقابل 140.57 دينارا للشراء، و 140.62 دينارا للبيع، أمس، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري. .

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 180.41 ديناراً للشراء، و 182.42 ديناراً للبيع، مقابل 180.46 ديناراً للشراء، و 182.47 ديناراً للبيع، أمس، بحسب موقع “الصرافة 247”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وبلغ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 140.36 ديناراً للشراء، و 140.38 ديناراً للبيع، مقابل 140.15 ديناراً للشراء، و 140.17 ديناراً للبيع، أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد مستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 163.38 دينارا للشراء، و 163.46 دينارا للبيع، مقابل 164.42 دينارا للشراء، و 164.44 دينارا للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية تراجعا إلَّى 208.50 دينارا للشراء، و 210.81 دينارا للبيع، مقابل 210.05 دينارا للشراء، و 212.38 دينارا للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 37.35 ديناراً للشراء، و 37.37 ديناراً للبيع، مقابل 37.30 ديناراً للشراء، و 37.32 ديناراً للبيع، أمس.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.89 ديناراً للشراء، و 48.42 ديناراً للبيع، مقابل 47.92 ديناراً للشراء، و 48.45 ديناراً للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 38.21 دينارا للشراء، و 38.22 دينارا للبيع، مقابل 38.15 دينارا للشراء، و 38.16 دينارا للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 455.44 ديناراً للشراء، و 455.08 ديناراً للبيع، مقابل 454.76 ديناراً للشراء، و 455.40 ديناراً للبيع، أمس.

فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية إلَّى نحو 583.94 دينارًا للشراء، و 590.43 دينارًا للبيع، مقابل 47.92 دينارًا للشراء، و 48.45 دينارًا للبيع، أمس.