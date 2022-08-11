سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الخميس 11 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الخميس 11 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفع سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، لدى البنك المركزي، خلال تعاملات صباح الخميس، إلَّى مستوى 146.50 ديناراً للشراء، و 146.57 ديناراً للبيع، مقابل 146.55 ديناراً للشراء، و 146.62 ديناراً للبيع فِيْ نهاية الشهر. تداول أمس الاربعاء، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك”. -الجزائر “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 185.44 ديناراً للشراء، و 187.50 ديناراً للبيع، مقابل 183.47 ديناراً للشراء، و 185.78 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب ما أفاد. منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 143.46 دينارا للشراء، و 143.47 دينارا للبيع، فِيْما وصل سعر العملة الخضراء فِيْ السوق الموازية إلَّى نحو 180 دينارا للشراء، و 182 دينارا للشراء. تخفِيْض السعر.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 173.38 دينارا للشراء، و 173.46 دينارا للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 219.95 دينارا للشراء، و 222.39 دينارا للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ الجزائر

أظهرت شاشات البنك المركزي الجزائري، سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري، اليوم الخميس، بنحو 38.15 ديناراً للشراء، و 36.16 ديناراً للبيع، فِيْما سجل فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.89 ديناراً. دينار للشراء و 48.42 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.05 دينارا للشراء، و 39.06 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق السوداء بنحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 467.45 دينارا للشراء، و 467.65 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 587.69 دينارا للشراء، و 594.22 دينارا للبيع.