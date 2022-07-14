سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الخميس 14 يوليو 2022

ارتفع سعر اليورو فِيْ الجزائر، اليوم الخميس 14 يوليو 2022، مقابل الدينار، فِيْ البنك المركزي والسوق السوداء.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الخميس مع البنك المركزي إلَّى مستوى 147.49 ديناراً للشراء، و 147.54 ديناراً للبيع، مقابل 147.22 ديناراً للشراء، و 147.30 ديناراً للبيع أمس، بحسب الموقع الرسمي للويبو. البنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz” “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 180.62 دينارا للشراء، و 182.63 دينارا للبيع، مقابل 180.50 دينارا للشراء، و 182.50 دينارا للبيع أمس، بحسب منصة (exchangegerates247). متخصص فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

توقعات النمو الاقتصادي للجزائر

بالنسبة لعام 2023، يتوقع معهد بريتون وودز، ومقره واشنطن، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر إلَّى 2.4٪ أيضًا، مقارنة بـ 0.1٪ فقط كان متوقعًا فِيْ أكتوبر الماضي.

حقق الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 4٪ فِيْ عام 2022، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع فِيْ تقريره السابق 3.4٪ فقط.

من المتوقع أن يكون ميزان الحساب الجاري للجزائر إيجابيًا لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث يستقر عَنّْد 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ -5.5 المتوقعة فِيْ أكتوبر)، قبل أن ينخفض ​​إلَّى -0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2023.

ويمثل ميزان الحساب الجاري -2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022، بحسب التقرير، بينما توقع صندوق النقد الدولي -7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، اليوم الخميس، إلَّى 146.96 ديناراً للشراء، و 146.98 ديناراً للبيع، مقابل 147.15 ديناراً للشراء، و 147.16 ديناراً للبيع أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية خلال تعاملات صباح الخميس عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 175 دينارا للشراء، و 175.06 دينارا للبيع.

فِيْما تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 213.55 ديناراً للشراء، و 215.93 ديناراً للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى نحو 39.15 ديناراً للشراء، و 39.16 ديناراً للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.96 ديناراً للشراء، و 48.49 ديناراً للبيع.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر أمام البنك المركزي عَنّْد 40.01 دينارا للشراء، و 40.02 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي بنحو 476.70 دينارا للشراء، و 477.68 دينارا للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم بالجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد المستوى 584.21 دينارا للشراء، و 590.70 دينارا للبيع.