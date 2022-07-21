سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الخميس 21 يوليو 2022

انخفض سعر اليورو فِيْ الجزائر، اليوم الخميس 21 يوليو 2022، مقابل الدينار، فِيْ تعاملات البنك المركزي والسوق “السوداء”.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر إلَّى 148.85 ديناراً للشراء، و 148.92 ديناراً للبيع، مقابل 149.03 ديناراً للشراء، و 149.10 ديناراً للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “. -of-algeria.dz “.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلاً 183.26 ديناراً للشراء، و 185.3 ديناراً للبيع، مقابل 184.24 ديناراً للشراء، و 186.29 ديناراً للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب المصدر. منصة المبادلات 247.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 145.60 ديناراً للشراء، و 145.62 ديناراً للبيع، مقابل 145.54 ديناراً للشراء، و 145.55 ديناراً للبيع، أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي، حيث بلغ 174.56 ديناراً للشراء، و 174.64 ديناراً للبيع، مقابل 174.84 ديناراً للشراء، و 174.92 ديناراً للبيع، أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى 215.59 ديناراً للشراء، و 217.98 ديناراً للبيع، مقابل 216.11 ديناراً للشراء، و 218.51 ديناراً للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي إلَّى 38.75 دينارا للشراء، و 38.76 دينارا للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.9 ديناراً للشراء، و 48.43 ديناراً للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي 39.63 دينارا للشراء، و 39.64 دينارا للبيع، مقابل 39.62 دينارا للشراء، و 39.63 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبقى عَنّْد 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 472.74 ديناراً للشراء، و 473.40 ديناراً للبيع، مقابل 473 ديناراً للشراء، و 473.66 ديناراً للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 584.89 دينارا للشراء، و 591.39 دينارا للبيع.