سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الخميس 25 أغسطس 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، صباح الخميس 25 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي، فِيْما قفز سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

حافظ سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 140.27 دينارا للشراء، و 140.30 دينارا للبيع، مقابل 140.26 دينارا للشراء، و 140.33 دينارا للبيع، فِيْ ختام تداولات امس الاربعاء، بحسب ما افاد. نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”. “.

قفز سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 179.76 ديناراً للشراء، و 181.75 ديناراً للبيع، مقابل 178.97 ديناراً للشراء، و 180.96 ديناراً للبيع أمس، بحسب موقع “الصرافة 247”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية. .

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 140.93 ديناراً للشراء، و 140.95 ديناراً للبيع، مقابل 141.21 ديناراً للشراء، و 141.22 ديناراً للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 180 دينارا للشراء، و 182 دينارا للبيع وهُو نفس السعر فِيْ ختام تعاملات أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ الجزائر مع البنك المركزي، إلَّى 166.61 دينارا للشراء، و 166.69 دينارا للبيع، مقابل 166.20 دينارا للشراء، و 166.24 دينارا للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث ارتفع إلَّى 212.72 دينارا للشراء، و 215.08 دينارا للبيع، مقابل 212.57 دينارا للشراء، و 214.93 دينارا للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ الجزائر

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 37.51 ديناراً للشراء، و 37.52 ديناراً للبيع، مقابل 37.60 ديناراً للشراء، و 37.60 ديناراً للبيع أمس.

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 47.90 ديناراً للشراء، و 48.43 ديناراً للبيع، مقابل 48.46 ديناراً للشراء، و 47.93 ديناراً للبيع، أمس.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى 38.3708 دينارا للشراء، و 38.3770 دينارا للبيع، مقابل 38.44 دينارا للشراء، و 38.45 دينارا للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد المستوى 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد مستوى 458.04 دينارا للشراء، و 458.24 دينارا للبيع، مقابل 458.47 دينارا للشراء، و 459.12 دينارا للبيع امس.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 584.89 دينارا للشراء، و 591.39 دينارا للبيع.