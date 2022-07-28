سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الخميس 28 يوليو 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الخميس 28 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي الجزائري، فِيْما ارتفع سعره فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي، ليسجل نحو 148.08 ديناراً للشراء، و 148.15 ديناراً للبيع، مقابل 148.76 ديناراً للشراء، و 148.83 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء. بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري (بنك الجزائر). .dz).

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 183.65 ديناراً للشراء، و 185.69 ديناراً للبيع، مقابل 182.06 ديناراً للشراء، و 184.08 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب إلَّى منصة exchangegerates247 لمراقبة أسعار العملات. فِيْ الجزائر.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وبلغ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 146.09 دينارا للشراء، و 146.10 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 180 دينارا للشراء، و 182 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 175.97 دينارا للشراء، و 176.05 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 218.88 دينارا للشراء، و 221.31 دينارا للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.89 ديناراً للشراء، و 38.90 ديناراً للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 47.92 ديناراً للشراء، و 48.45 ديناراً للبيع. .

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.77 دينارا للشراء، و 39.78 دينارا للبيع، فِيْما سجل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

اما سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار الجزائري فِيْ البنك المركزي فقد سجل نحو 474.94 دينارا للشراء و 475.61 دينارا للبيع فِيْما جاء سعره فِيْ السوق السوداء بنحو 586.45 دينارا للشراء و 592.97 دينارا للشراء. تخفِيْض السعر.