سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الخميس 30 يونيو 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال التعاملات المبكرة ليوم الخميس 30 يونيو 2022، فِيْ البنك المركزي والسوق غير الرسمية (السوداء) الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال التعاملات المبكرة ليوم الخميس 30 يونيو 2022 لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 153.38 دينارا للشراء، و 153.46 دينارا للبيع، مقابل 153.92 دينارا للشراء، و 154 دينارا. للبيع فِيْ ختام تداولات امس الاربعاء بحسب الموقع الرسمي لبنك الجزائر. المركزي “bank-of-algeria.dz”.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 187.94 ديناراً للشراء، و 190.03 ديناراً للبيع، مقابل 189.37 ديناراً للشراء، و 191.47 ديناراً للبيع فِيْ ختام التداولات. وبحسب منصة (exchangegerates247) المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ السوق الموازية (السوداء) الجزائرية، أمس.

راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لعام 2022، بزيادة قدرها 2.4٪ بدلاً من 1.9٪ مقدرة سابقاً.

فِيْ تقريره الأخير عَنّْ آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بمناسبة اجتماعات الربيع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو فِيْ الجزائر بمقدار 0.5 نقطة مقارنة بتقرير أكتوبر الماضي.

بالنسبة لعام 2023، يتوقع معهد بريتون وودز، ومقره واشنطن، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر إلَّى 2.4٪ أيضًا، مقارنة بـ 0.1٪ فقط المتوقعة فِيْ أكتوبر.

حقق الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 4٪ فِيْ عام 2022، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع فِيْ تقريره السابق 3.4٪ فقط.

من المتوقع أن يكون ميزان الحساب الجاري للجزائر إيجابيًا لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث يستقر عَنّْد 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ -5.5 المتوقعة فِيْ أكتوبر)، قبل أن ينخفض ​​إلَّى -0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2023.

ويمثل ميزان الحساب الجاري -2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022، بحسب التقرير، بينما توقع صندوق النقد الدولي -7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 145.88 دينارا للشراء، و 145.90 دينارا للبيع، مقابل 145.48 دينارا للشراء، و 145.50 دينارا للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

واصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر انخفاضه لليوم الثاني على التوالي فِيْ البنك المركزي، ليسجل نحو 177.89 دينارا للشراء، و 177.95 دينارا للبيع، مقابل 178.51 دينارا للشراء، و 178.64 دينارا للبيع. فِيْ نهاية تداولات يوم أمس الأربعاء.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى 218.13 ديناراً للشراء، و 220.55 ديناراً للبيع، مقابل 219.32 ديناراً للشراء، و 221.76 ديناراً للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى 38.87 ديناراً للشراء، و 38.88 ديناراً للبيع، مقابل 38.75 ديناراً للشراء، و 38.76 ديناراً للبيع أمس الأربعاء.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 47.97 ديناراً للشراء، و 48.51 ديناراً للبيع، مقابل 47.96 ديناراً للشراء، و 48.49 ديناراً للبيع فِيْ ختام تداولات الأربعاء. .

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر أمام البنك المركزي إلَّى 39.71 دينارا للشراء، و 39.72 دينارا للبيع، مقابل 39.60 دينارا للشراء، و 39.61 دينارا للبيع فِيْ ختام تداولات أمس.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 475.21 دينارا للشراء، و 476.34 دينارا للبيع، مقابل 474.21 دينارا للشراء، و 474.72 دينارا للبيع امس.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 586.92 دينارا للشراء، و 593.44 دينارا للبيع.