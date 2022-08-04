سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الخميس 4 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات صباح الخميس 4 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، وانخفض سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 148.40 ديناراً للشراء، و 148.43 ديناراً للبيع، مقابل 148.80 ديناراً للشراء، و 148.88 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء. بحسب الموقع الرسمي لبنك الجزائر (بنك الجزائر). .dz).

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 183.05 دينارا للشراء، و 185.08 دينارا للبيع، مقابل 183.45 دينارا للشراء، و 185.49 دينارا للبيع فِيْ ختام تعاملات امس، بحسب ما افاد. منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ الجزائر. .

نظرة متفائلة للاقتصاد الجزائري

ارتفعت قيمة صادرات الجزائر خارج المحروقات لأول مرة فِيْ تاريخها إلَّى 4 مليارات دولار نهاية عام 2022، وسط توقعات بأن تصل بحلول نهاية العام الجاري إلَّى نحو 7 مليارات دولار.

تنتهج الحكومة الجزائرية سياسة تنويع مصادر تمويل خزينتها، بعد أن فتحت مجالات استثمارية ضخمة فِيْ قطاعات أخرى خاصة المناجم، ومن المتوقع أن يتجاوز الدخل السنوي للجزائر من استغلال مناجم الحديد والفوسفات والذهب وغيرها 10 مليارات دولار سنويا. .

برزت الجزائر مؤخرًا كقوة طاقة فِيْ خضم الأزمة الأوكرانية وحاجة أوروبا للغاز، ولجأها إلَّى تغيير قانون الاستثمار ليكون جاذبًا لرأس المال الأجنبي، لا سيما المباشر منها، والذي لا يتجاوز حاليًا 1.3 مليار دولار، بحسب للحكومة الجزائرية.

يعتبر القطاع الزراعي من أهم مصادر الدخل فِيْ الجزائر، حيث تمتلك البلاد حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وقدرات مائية ضخمة، مما يؤهلها لتكون أحد محاور الأمن الغذائي فِيْ العالم.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 145.73 ديناراً للشراء، و 145.74 ديناراً للبيع، مقابل 145.40 ديناراً للشراء، و 145.42 ديناراً للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء. .

وبلغ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وأظهرت شاشات التداول سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد مستوى البنك المركزي عَنّْد مستوى 177.83 دينارا للشراء، و 177.85 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية عَنّْد المستوى 218.71 دينارا. للشراء و 221.14 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.76 دينارا للشراء، و 38.77 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 47.87 دينارا للشراء، و 48.40 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 39.67 دينارا للشراء، و 36.68 دينارا للبيع، وفِيْ السوق السوداء سجل نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 474.86 ديناراً للشراء، و 475.68 ديناراً للبيع، وفِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، سجل نحو 586.49 ديناراً للشراء، و 593.01 ديناراً للبيع. .