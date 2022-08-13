سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر السبت 13 أغسطس 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات السبت 13 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما تراجع فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 147.48 دينارا للشراء، و 147.53 دينارا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 184.77 ديناراً للشراء، و 186.83 ديناراً للبيع، مقابل 185.77 ديناراً للشراء، و 187.83 ديناراً للبيع فِيْ نهاية العام. تداول أمس الجمعة، بحسب منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي على مستواه عَنّْد 142.91 دينارا للشراء، و 142.93 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد مستوى 180 دينارا للشراء، و 182 دينارا للبيع. .

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي اليوم نحو 174.69 دينارا للشراء، و 174.70 دينارا للبيع، دون أي تغيير على سعر الإغلاق أمس الجمعة.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.01 دينارا للشراء، و 38.03 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.93 دينارا للشراء، و 48.47 دينارا للبيع. .

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.90 دينارا للشراء، و 38.91 دينارا للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للشراء. تخفِيْض السعر.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ البنك المركزي بنحو 466.28 دينارا للشراء، و 466.48 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) بنحو 586.92 دينارا للشراء، و 593.44 دينارا للبيع. .