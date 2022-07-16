سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر السبت 16 يوليو 2022

استقر سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم السبت 16 يوليو 2022 مقابل الدينار، وذلك فِيْ تعاملات البنك المركزي الجزائري.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

وبلغ سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر 147.45 دينارا للشراء، و 147.52 دينارا للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz”.

انتعش سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 181.48 دينارا للشراء، و 183.49 دينارا للبيع، بحسب منصة الصرافة المتخصصة 247.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 147.05 دينارا للشراء، و 147.07 دينارا للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 174.27 دينارا للشراء، و 174.35 دينارا للبيع.

فِيْما انتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية، إلَّى نحو 213.59 ديناراً للشراء، و 215.97 ديناراً للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 39.17 ديناراً للشراء، و 39.17 ديناراً للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 47.94 ديناراً للشراء، و 48.47 ديناراً للبيع.

كَمْا استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 40.03 دينارا للشراء، و 40.04 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 476.83 ديناراً للشراء، و 477.50 ديناراً للبيع.

انتعش سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلاً 584.35 دينارًا للشراء، و 590.85 دينارًا للبيع.