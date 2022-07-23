سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر السبت 23 يوليو 2022

استقر سعر اليورو فِيْ الجزائر، اليوم السبت 23 يوليو 2022، مقابل الدينار، فِيْ تعاملات البنك المركزي، فِيْما ارتفع فِيْ السوق “السوداء”.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

وبلغ سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر 148.47 دينارا للشراء، و 148.55 دينارا للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 183.82 دينارا للشراء، و 185.86 دينارا للبيع، مقابل 183.33 دينارا للشراء، و 185.37 دينارا للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب المصدر. منصة (exchangerates247).

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 145.92 ديناراً للشراء، و 145.94 ديناراً للبيع، مقابل 145.60 ديناراً للشراء، و 145.62 ديناراً للبيع، أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي مستقراً عَنّْد 174.01 ديناراً للشراء، و 174.09 ديناراً للبيع، وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى 216.08 ديناراً للشراء، و 218.48 ديناراً للبيع، مقابل 215.23 ديناراً للشراء، و 217.62 ديناراً للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي إلَّى 38.82 دينارا للشراء، و 38.84 دينارا للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد نحو 47.91 ديناراً للشراء، و 48.45 ديناراً للبيع، وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

وكان سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي 39.72 دينارا للشراء، و 39.73 دينارا للبيع، أي بنفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبقى عَنّْد 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

بقي سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 473.94 دينارا للشراء، و 474.60 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 585.58 دينارا للشراء، و 592.09 دينارا للبيع.